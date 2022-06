EFE

La Juventus se despidió este viernes del español Álvaro Morata y del argentino Paulo Dybala, que finalizan contrato este 30 de junio y no continuarán vistiendo la camiseta del conjunto turinés la próxima campaña.



"Termina la aventura de Álvaro Morata en el Juventus. El delantero español, cedido por el Atlético de Madrid en las dos últimas temporadas, dice adiós por segunda vez a los colores 'bianconeri'", informó el club en un comunicado.

¡Te deseamos lo mejor en tu próxima aventura, @AlvaroMorata! ♈️👊 — JuventusFC (@juventusfces) June 30, 2022





Morata nunca ha escondido su deseo de permanecer en la 'Vecchia Signora' y su entrenador, el italiano Massimiliano Allegri, siempre le ha tenido en buena consideración.



Sin embargo, según informaron los medios italianos, no ha habido acuerdo entre ambas entidades para la continuidad de internacional español. La 'Juve' habría intentado rebajar el precio de compra -fijado en 35 millones de euros-, pero el Atlético de Madrid no habría aceptado la propuesta



Morata volverá al Atlético de Madrid con dos 'Scudetti', tres Coppa Italia y dos Supercopas de Italia, y con su futuro por resolver a lo largo del verano con la mirada puesta en el Mundial de Qatar 2022.



"Buena suerte en tu futuro, Álvaro. ¡Y gracias por todo!", añadió el club turinés.



Otro que no continuará es Dybala. La 'Joya' apunta a recalar en el Inter de Milan después de que el club en el que ha jugado durante siete años decidiese prescindir de sus servicios para el nuevo proyecto.



"Llegó cuando era una joven y talentosa promesa, y ahora se despide de la 'Juve' con una gran experiencia que le ha convertido en el campeón que es; la carrera de Paulo Dybala continuará lejos de Turín", expresó el Juventus.





Dybala deja el club en el que se ha consolidado como futbolista con 115 goles, colocándose como el noveno máximo goleador de la historia del club, y doce títulos repartidos en 5 'Scudetti', 4 Coppa Italia y 3 Supercoas de Italia.



"Un gran viaje el que vivimos juntos, hecho no solo de goles y victorias, sino de grandes jugadas, noches inolvidables y actuaciones de absoluta calidad. Y por todo ello le daremos siempre las gracias. ¡Buena suerte, Joya!", finalizó el Juventus.