EFE

La Juventus consiguió reconciliarse con el gol arrollando 4-0 al Empoli en el inicio de la Jornada 11 de la Serie A y justo antes de una semana clave en la Champions League.

Fue un partido algo engañoso en el que el conjunto blanquinegro fue claramente dominado en fases del encuentro y en las que demostró no tener todavía todas las armas para enfrentarse a ciertas situaciones.



Y eso que comenzó bien la 'Juve', manteniendo la dinámica ofensiva que exhibió ante el Torino con un Filip Kostic que, de nuevo, volvió a ser una de las fuentes de inspiración más importantes desde el perfil zurdo con pases filtrados, apoyos tanto por dentro como por fuera y con centros medidos.



Como el que puso en el corazón del área en el minuto 9 y al que llegó para abrir el marcador Moise Kean, un jugador que en los últimos partidos está dando la talla en los pocos minutos que ha disputado y que cada vez parece convencer más a Allegri, tanto que, al igual que hiciera en el derbi ante el Torino, le eligió por delante de un Milik que ha sido clave en las victorias raspadas de los blanquinegros.



Pero la 'Juve' parece estar anclada en la película 'El día de la marmota'. Cada vez que empieza bien y consigue adelantarse en el marcador renuncia a seguir atacando con la misma fiereza y convicción. Se acomoda y deja que el pasar de los minutos sea un aliado. La consecuencia siempre es la misma y, en este caso, el Empoli creció, se adueñó de la posesión (65% al término del primer acto) y pudo igualar el partido a la media hora de choque con una doble ocasión en menos de dos minutos.



Szczesny salvó a Cuadrado en la más clara que tuvo el Empoli, una pérdida absurda del lateral colombiano que dejó a Destro en un mano a mano con el meta polaco y pero en el que no definió bien. La segunda a los pocos segundos, con un disparo desde fuera del área que Parisi desvió deliberadamente desde el punto de penalti y que se fue por poco.



Reaccionó la apagada 'Juve' al arreón del Empoli con una buena jugada de Cuadrado, que se redimió de su error anterior con un buen recorte y un gran pase sobre McKennie, que fusiló directo al pecho del meta rival.



Un McKennie que no cesó en su empeño ofensivo, uno de los más activos del ataque, y que encontró recompensa con el segundo gol del partido, el primero en su cuenta personal este campaña, con u testarazo a pase de Cuadrado desde el saque de esquina y que dejó muy tocado a un Empoli que no merecía tanto castigo.



Con el partido ya encarrilado y justo después de que anularan el tercero a la 'Vecchia Signora' por fuera de juego de Kean, Allegri dio descanso a Vlahovic, desaparecido, pensando en le trascendental partido ante el Benfinca en Liga de Campeones, una competición en la que solo la victoria vale para mantener las opciones -muy remotas- de clasificarse a octavos.



Cerró la goleada Rabiot, con un nuevo testarazo a pase de Cuadrado desde el saque de esquina y embocando casi bajo palos el pase de Danilo, aunque pudieron muchos más en los minutos finales, con un Empoli desangrado. Dos goles a balón parado y uno con un centro lateral.



Arregló la floja primera parte el Juventus con una segunda en la que se mostró muy superior, en gran medida gracias al gran hacer de Kostic y su pierna izquierda, que fueron un generador constante de peligro. Se reencuentra con el gol el conjunto turinés justo antes de una semana clave, pero las dudas respecto al juego volvieron a asomar.