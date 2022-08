EFE

La Juventus hizo oficial este viernes el fichaje del serbio Filip Kostic, procedente del Eintracht de Frankfurt, por cuatro temporadas, hasta junio de 2026, por 15 millones de euros.



"El Juventus anuncia que se ha llegado a un acuerdo con el Eintracht para la adquisición definitiva de los derechos de inscripción del jugador Filip Kostić por una contraprestación de 12,0 millones de euros, pagaderos en tres años. Además, se prevén primas de hasta un máximo de tres millones de euros en caso de cumplimiento de determinados objetivos deportivos", comunicó el club italiano.





El serbio, que no jugó la final de la Supercopa de Europa frente al Real Madrid por encontrarse ya en la recta final de sus negociaciones con la 'Juve', llega para reforzar el carril izquierdo, donde puede desenvolverse como lateral izquierdo, carrilero o como acompañante de su compatriota Dusan Vlahovic haciendo las funciones de extremo puro.



Kostic completa el mercado de fichajes de un Juventus que además se ha hecho con los servicio del argentino Ángel Di Maria, del brasileño Gleison Bremer y del francés Paul Pogba, en lo que valora la posibilidad de volver a obtener al español Álvaro Morata.



El internacional serbio llega como una petición concreta de Massimiliano Allegri, entrenador del conjunto turinés, y con el título de campeón de Liga Europa bajo el brazo.



En su última temporada en el Eintracht, Kostic rubricó un total de 10 goles y 17 asistencias. Desde que llegó al club alemán, solo el germano Thomas Müller (68) y el argentino Lionel Messi (58) han dado más asistencias que él (44) en las cinco grandes ligas europeas.



Kostic podría debutar este mismo lunes ante el Sassuolo en Serie A, aunque no ha realizado pretemporada con el Juventus y no se espera que parta como titular.