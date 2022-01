EFE

Massimiliano Allegri, técnico del Juventus, negó este martes que su club vaya a fichar en esta sesión de mercado a un sustituto de Federico Chiesa, quien sufrió una grave lesión de cruzado y se perderá lo que resta de temporada.

"Esta es nuestra plantilla y nos quedamos con estos jugadores. Luego veremos. Tenemos muchas soluciones ofensivas y, si es necesario, (el colombiano Juan) Cuadrado puede jugar de extremo", afirmó Allegri en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa italiana, prevista este miércoles contra el Inter de Milán.



Chiesa, uno de los líderes ofensivos del Juventus y de la selección italiana, se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda en el partido liguero del pasado sábado contra el Roma.



Su lesión aumentó la emergencia ofensiva del Juventus, que en los últimos días ha blindado el español Álvaro Morata, objetivo de mercado del Barcelona.



El español y el argentino Paulo Dybala apuntan al once titular ante el Inter, aunque Allegri destacó que la "Joya" ha tenido un importante desgaste de energías en el último partido, precisamente a causa de la lesión de Chiesa, que le impidió ser sustituido.



"Vamos a ver el entrenamiento. Dybala no tenía que jugar 86 minutos contra el Inter y vamos a ver cómo se siente", dijo el preparador toscano.



Reconoció la importancia de llevarse la Supercopa, también para evitar que el Inter, vigente campeón de Italia, abra un ciclo ganador y adquiera más confianza.



"No sé si el Inter va a abrir un ciclo ganador, pero nosotros tenemos que ser buenos y complicarles el trabajo. Tenemos que recortar distancias y sumarnos también a la pugna por el título", afirmó.