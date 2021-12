EFE

El Inter de Milán aplastó 3-0 este sábado al Roma del portugués José Mourinho en el estadio Olímpico romano y prolongó su momento dulce en la Serie A a tres días de la cita con el Real Madrid, en la que se jugará la primera plaza de grupo en la Liga de Campeones.

El cuadro milanés superó por completo a un Roma en el que Mourinho, ante la emergencia por una larga serie de bajas, apostó por un once muy conservador, con siete hombres de mentalidad defensiva.



Una apuesta que fracasó ante el empuje del Inter, que selló su cómodo triunfo con tres goles en la primera mitad y que pudo ampliar el margen en la reanudación, de no desaprovechar una larga serie de oportunidades.



El turco Hakan Calhanoglu rompió la igualdad al cuarto de hora con un gol olímpico directamente desde saque de esquina, con "ayuda" del meta portugués Rui Patricio, y dio en el 24 la asistencia para que el bosnio Edin Dzeko, ex del Roma, ampliara el margen.



El bosnio no celebró su gol por respeto a la hinchada de su exclub, en el que marcó 119 goles en 260 partidos, que sin embargo le despidió del campo con una sonora pitada.



El holandés Denzel Dumfries, con un gran gol de cabeza, determinó al borde del descanso el 3-0 final que confirmó el crecimiento del Inter y la falta de recursos técnicos y tácticos del Roma.



Mourinho, cuyo nombre fue coreado por sus exaficionados, agradecidos por el triplete conquistado en 2010, no pudo contar este sábado con el inglés Tammy Abraham, Stephan El Shaarawy, el holandés Rick Karsdorp o el capitán Lorenzo Pellegrini, lo que complicó notablemente su trabajo.



En 16 jornadas, su Roma ya sufrió siete derrotas y podría perder la quinta posición a favor del Fiorentina, el Bolonia y el Juventus.