El sueco Zlatan Ibrahimovic debutó este lunes como nuevo delantero del Milan, al que llegó libre la semana pasada tras expirar su contrato con el Los Ángeles Galaxy, y, pese a regalar detalles de clase, no pudo evitar un deslucido empate 0-0 contra el Sampdoria en el milanés estadio San Siro.

Ante 60.000 espectadores, que acudieron a San Siro para recibir al veterano sueco, de 38 años, el Milan acabó el partido sin goles y se quedó duodécimo, con 22 puntos, a trece unidades de distancia de la zona de Liga de Campeones.

