EFE

Vincenzo Spadafora, ministro de Deportes italiano, aseguró este miércoles que si durante la concentración de los clubes de la Serie A un futbolista dar positivo por coronavirus, toda la plantilla deberá estar quince días en cuarentena.



Lo hizo en una comparecencia en el Senado italiano en la que destacó que la prioridad del Gobierno es defender la salud de los ciudadanos y que, por esto, no está dispuesto a "tomar decisiones con prisa" sobre la eventual reanudación de la Serie A, parada desde el pasado 9 de marzo.



"La línea del Gobierno fue una línea de cuidado y tutela de la salud de todos. Las imágenes de los muertos se quedan en nuestra memoria y por eso quisimos reabrir con máximo cuidado. En calidad de ministro del deporte tengo clara la importancia social que tiene el fútbol y sería una paradoja si no reconociera este aspecto", afirmó.





"Quiero dejarlo claro. Si el campeonato vuelve, como todos deseamos, lo hará porque llegaremos a esa posibilidad tras una serie de actividades que permitirán reanudar en condiciones de seguridad para todos, no era posible decidir con prisa, por presiones de los demás", agregó el ministro de Deporte.



De momento, el Gobierno permitió los entrenamientos individuales en los centros deportivos de los clubes de la Serie A a partir del 4 de mayo y se permitirá trabajar en grupo desde el próximo lunes 18 de mayo, si la Federación de Fútbol Italiana (FIGC) perfecciona el protocolo para la reanudación de la actividad grupal.



En este sentido, Spadafora recordó que el Comité Técnico Científico pidió medidas extremas, como la cuarentena de toda la plantilla en caso de que haya positivos de jugadores durante las concentraciones.



"Si se me pregunta por la necesidad de la cuarentena de todo el equipo, creo que la respuesta es simple. El fútbol es por naturaleza un deporte en el que no es posible mantener distancias. Es necesario, por esto, prever este aislamiento. Infravalorar este problema ya provocó la cuarentena de varios futbolistas de equipos de la Serie A", dijo Spadafora.



También reconoció la importancia que tiene el fútbol en el plano económico, además de social, en Italia y prometió tomar una decisión sobre la eventual reanudación de la competición en las próximas semanas, de acuerdo con la evolución de la pandemia en el país.