La posible llegada de Lautaro Martínez al Barcelona sigue copando portadas en Italia y España pero el director general del Inter de Milán, Giuseppe Marotta, ha dejado claro que el club de la Serie A no tiene intención de vender al argentino ni de facilitar su salida.

"El club no desea vender a Lautaro. Es joven, tiene futuro y es un elemento clave para Conte pero hay una cláusula. No sé qué piensa el Barcelona, ​​quizás también tengan alternativas. Espero que no paguen la cláusula. Si Lautaro se va, llegará un jugador de primer nivel", aseguró en La Gazzetta dello Sport.

Giuseppe Marotta, director deportivo del Inter de Milán: "Si Lautaro se va, llegará un delantero top para reemplazarlo. Chiesa nos gusta, pero es demasiado caro. Tonali puede venir". pic.twitter.com/I0vSzEtKvL — Mundo De Fichajes (@MundoDeFichaje2) June 8, 2020

"En este mercado, a nivel europeo, la verdadera dificultad no será tener que comprar, sino poder vender. Diría una cosa en general: operaciones al estilo Neymar, en las que un equipo va y le quita un jugador a otro no se verán en muchos años", añade sobre las peculiaridades del próximo mercado tras el coronavirus.

Uno de los jugadores que suena como sustituto de Lautaro en el Inter es Cavani aunque Marotta no da pistas al margen de que es un jugador que les gusta: "Es una de las oportunidades, lo seguimos como un jugador que queda libre pero no profundizamos en el asunto: en este momento está bastante lejos del Inter".