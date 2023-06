EFE

El italiano Andrea Radrizzani, propietario del Leeds inglés, adquirió el Sampdoria y lo salvó de la quiebra y un descenso a Serie D -cuarta categoría- gracias a una ampliación de capital de 40 millones de euros.

El Sampdoria, un equipo italiano histórico, estuvo a punto de tener que declararse en bancarrota e iniciar una reconstrucción desde la Serie D. Tras una temporada fatídica en lo futbolístico, colista de la Serie A, las sensaciones no eran buenas tampoco en los despachos de la entidad, que tenía hasta el 30 de mayo como fecha límite para encontrar el capital necesario para salvar al equipo.

"El Sampdoria comunica que la Junta General de Accionistas ha aprobado la delegación en el Consejo de Administración para la emisión de un préstamo de obligaciones y para una ampliación de capital de hasta 40 millones, funcional a la ejecución del plan de reestructuración de la compañía", comunicó el equipo en la noche de este martes.

Finalmente, el ahora exdueño del club, el italiano Massimo Ferrero, se echó a un lado y permitió que Radrizzani entrara con esa ampliación de capital que salva a la 'Samp' de descender varias divisiones.

"He vendido el Sampdoria. Ya está bien de buscar un chivo expiatorio, los errores no los he cometido yo", declaró Ferrero a la cadena 'Telenord'.

"Decidí con el corazón y por la gente. Lo único que digo es que un día me echaréis de menos. Buena suerte a Andrea Radrizzani, que es un hombre de fútbol", sentenció el expropietario.

Por su parte, el nuevo propietario expresó su alegría por haber conseguido, al límite, terminar el proceso de adquisición.

"Ya podemos decirlo. Fue una verdadera batalla, pero finalmente podemos decir que lo hemos logrado. Estamos encantados de poder anunciar que hemos completado la adquisición de este extraordinario club", expresó.

En la compra del conjunto genovés intervino también el italiano Matteo Manfredi, su socio.

Además, el seleccionador italiano Roberto Mancini, mítico exjugador de la 'Samp', celebró que su equipo no descendiera a Serie D y que empezara a construir un proyecto nuevo de la mano de Radrizzani acordándose de su compañero Gianluca Vialli, también exjugador del combinado 'blucerchiati', fallecido el pasado 6 de enero.

"Mi primer pensamiento fuiste tú", publicó el seleccionador en Instagram, un mensaje que acompañó con una foto de Vialli con la camiseta de la Sampdoria.