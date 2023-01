EFE

El estadounidense Randy Levine, presidente de los New York Yankees, equipo de béisbol de la MLB estadounidense, fue nombrado como nuevo consejero de la junta de administración del AC Milan.



El pasado 31 de agosto, el Milan anunció que el fondo RedBird Capital adquiría definitivamente el club 'rossonero' por 1.200 millones de euros, en una operación en la que también participó la franquicia deportiva estadounidense Yankee Global Enterprises, propietaria de los New York Yankees, como accionista minoritario.



Desde este momento, el Milan y los New York Yankees forjaron una alianza comercial con el objetivo de fortalecer e internacionalizar cada vez más la marca propia aprovechando el impulso de ambas tanto en Europa como en Estados Unidos.



Ahora, la unión entre ambas entidades deportivas da un nuevo paso y el presidente Levine, clave en el éxito de los Yankees y desde el 2000 al frente del equipo de béisbol, entra a formar parte como consejero de la junta directiva del actual campeón de Italia.

Randy Levine, President of the New York Yankees, has joined the Club's Board of Directors ➡️ https://t.co/h2OyrLmO5Y



Randy Levine, Presidente dei New York Yankees, entra nel CdA del Milan ➡️ https://t.co/n2X6DATid1#SempreMilan pic.twitter.com/EW0Mndtz3i — AC Milan (@acmilan) January 21, 2023



"La Junta Directiva del AC Milan aprobó la entrada de Randy Levine, presidente de los New York Yankees, como nuevo consejero", informó el club italiano en un comunicado.



"Levine ha sido presidente de los Yankees durante más de 20 años y es reconocido mundialmente como uno de los ejecutivos más exitosos en la industria del deporte y el entretenimiento. Al frente de uno de los equipos deportivos más icónicos del mundo, Levine ha contribuido al éxito continuo de la franquicia en términos de desempeño en el campo, asociaciones comerciales y oportunidades globales para hacer crecer y fortalecer la marca New York Yankees", añade el comunicado.



"También jugó un papel decisivo en el desarrollo del nuevo Yankee Stadium, completado en 2009, y revolucionó la entrega de contenido deportivo a través de la creación de YES Network", destacó la entidad 'rossonera'.



El italiano Paolo Scaroni, presidente del Milan, aseguró que "el Milan está encantado de dar la bienvenida a Randy Levine a la junta directiva".



"Randy es un profesional líder en el deporte y el entretenimiento. Nos ayudará a desarrollar nuevas sinergias globales, en línea con la visión estratégica de RedBird, abriendo nuevos horizontes para el club y su afición", añadió.



RedBird Capital, además de ser el nuevo dueño del Milan, posee el 85 % del Toulouse, de la primera división francesa; y un 10% de Fenway Spots Group, una empresa también estadounidense -de la que forma parte el jugador de baloncesto LeBron James- con activos en el Liverpool, Boston Red Sox (béisbol) y Pittsburgh Penguins (hockey).