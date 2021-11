GOAL

Hirving Lozano es uno de los futbolistas mexicanos más destacados en la actualidad. Como todo jugador, su sueño es llegar a la élite del deporte y ahora, a pesar de tener contrato con el Napoli, sentenció que le gustaría salir a un club más relevante que los Azzurri.

Tras la derrota ante Estados Unidos en su primer enfrentamiento en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, Lozano se sentó con TV Azteca. En la entrevista, Chucky confesó que está ansioso por dar el gran salto y fichar con otro equipo de Europa.

"La verdad que estoy en un club muy competitivo, con compañeros muy competitivos. He crecido mucho en ese aspecto, pero a mí me gustaría ir a un club más grande. Tengo mis objetivos muy claros, me siento en un buen nivel y me gustaría dar el siguiente paso", sentenció Lozano.

Dichas declaraciones no fueron del agrado de los seguidores Napolitanos, quienes criticaron el hecho de que Lozano no considere al club como un "grande" de Europa. En redes sociales, la afición se volvó en contra del mexicano, sentenciando que primero debe demostrar su calidad para entonces postularse para otro equipo del Viejo Continente.