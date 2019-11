EFE

El Nápoles empató 1-1 este sábado en su visita al Milan en el estadio San Siro en un duelo correspondiente a la decimotercera jornada de la Serie A con un gol del internacional mexicano Hirving Lozano.



El extremo mexicano, exjugador del PSV Eindhoven, fue titular en el 4-4-2 alineado por el técnico Carlo Ancelotti y marcó su segunda diana liguera de la temporada, tras la que firmó en la segunda jornada contra el Juventus.



El gol de Lozano llegó en el minuto 23, en el momento de más sufrimiento del Nápoles, pero el Milan tardó apenas cuatro minutos en conseguir la igualada, gracias a un golazo desde el límite del área del italiano Giacomo Bonaventura, el mejor milanista este sábado.





Creció el Nápoles en la reanudación y encerró al Milan en su mitad de campo en el tramo final, y puso a prueba al portero Gianluigi Donnarumma con dos peligrosos disparos del brasileño Allan Marques que enmudecieron por un momento a los 60.000 aficionados de San Siro.



El 1-1 final no alivió las situaciones de ambos conjuntos, que viven un mal momento en la Serie A.



El cuadro milanés solo ganó uno de sus últimos cinco partidos ligueros y no pudo con un Nápoles que lleva más de un mes sin conocer la victoria en la Serie A (no gana desde un Nápoles-Verona del 19 octubre) y que se quedó a cuatro puntos de la zona de Liga de Campeones, con un partido más que sus rivales.



Los jugadores del Milan y Nápoles saltaron al campo este sábado con una marca roja en la cara para enviar un mensaje contra la violencia sobre las mujeres.