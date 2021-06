EFE

El futuro del defensa uruguayo Diego Godín en el Cagliari, club de la Serie A italiana, está en el aire después de que el director deportivo del equipo sardo, Stefano Capozzucca, reconociera este viernes que la propiedad ya no puede permitirse pagar los más de tres millones de euros netos anuales de su sueldo.

"Antes de realizar operaciones de mercado necesitamos arreglar la situación de Godín, ya no podemos permitirnos su sueldo. Es demasiado alto", aseguró Capozzucca en una comparecencia ante los medios locales.



Godín, exdefensa del Atlético Madrid, tiene contrato en vigor con el Cagliari hasta 2023, pero el club, tocado por la pandemia, reconoce que ya no tiene el poder económico para pagarle.



El "Faraón", cuyo sueldo neto ronda los tres millones de euros, había elegido al Cagliari el año pasado tras una temporada en el Inter de Milán.



Fue una decisión deportiva, pero también familiar, pues su pareja, Sofía, es hija de Pepe Herrera, uno de los grandes símbolos del Cagliari "uruguayo" de los años 90.



"Elegí al Cagliari porque es un equipo que me gusta, como todos sabéis mi mujer nació aquí y mi suegro (José Herrera) jugó muchos años aquí. Me habló muy bien del club, es un equipo que crece, con jugadores jóvenes que quieren crecer y que necesitan a gente con experiencia para hacerlo", dijo Godín el año pasado en su rueda de prensa de presentación.



"El Cagliari me ha dado confianza y me ha dado todo lo que quería para venir aquí", añadió entonces.



El club y Godín deberán ahora reunirse para gestionar la situación y buscar soluciones, con la posibilidad de cerrar un nuevo acuerdo con cantidades inferiores.



En esta temporada, el uruguayo, de 35 años, disputó 28 partidos y marcó un gol. Su liderazgo fue determinante en el último tramo de campaña para ayudar al equipo a salir de la zona de descenso y a blindar la permanencia en la Serie A.