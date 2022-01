EFE

El Atalanta cortó la fuga del líder del Inter de Milán, al empatar 0-0 y cortar una racha de ocho triunfos consecutivos de los milaneses, en una vigésima segunda jornada de la Serie A.



El Inter, cuyo último empate se remontaba al derbi con el Milan del 7 de noviembre, se quedó con dos puntos de margen sobre el Milan, segundo, que recibe al Spezia.

Sin embargo, en este momento Inter y Milan tienen el mismo número de partidos, pues el cuadro interista debe disputar todavía un compromiso con el Bolonia aplazado el 6 de enero por una emergencia de coronavirus en los boloñeses.



Prevalió el equilibrio y el respeto recíproco en el encuentro del Gewiss Stadium de Bérgamo, donde Atalanta e Inter firmaron las tablas en un duelo condicionado por la larga lista de bajas del conjunto local.



Sin el colombiano Duván Zapata, el ucraniano Ruslan Malinovsky ni el esloveno Josip Ilicic, entre otros, el Atalanta fue el que más buscó el triunfo, pero se topó con una excelente actuación del meta esloveno Samir Handanovic.

El colombiano Luis Muriel tuvo la mejor oportunidad de su Atalanta, pero no pudo superar a Handanovic, mientras que en el Inter fue Alexis quien vio como el meta argentino Juan Musso le negaba un gran gol.



El Inter, pese a no ganar, mantuvo su racha de duelos sin derrotas y no pierde desde el pasado 16 de octubre, cuando se rindió ante el Lazio.



El Atalanta es cuarto, con un punto de ventaja sobre el Juventus, y con un partido menos.