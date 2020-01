Roma y Lazio igualan 1-1 en del derbi

EFE

La Roma cortó la racha de once victorias ligueras consecutivas de la Lazio, al empatar 1-1 un derbi de la capital decidido por dos errores de los guardametas, el albanés Tomas Strakosha, del conjunto "lacial", y el español Pau López, del cuadro "romanista".



El bosnio Edin Dzeko adelantó al Roma en el 26, pero Francesco Acerbi puso las tablas para el Lazio en el 34 en un derbi en el que fueron los romanistas del técnico portugués Paulo Fonseca los que más buscaron los tres puntos, sin tener premio.

Finaliza todo en el Stadio Olimpico...



El derby finaliza en un empate.

Goles de Dzeko y Acerbi.



El estadio Olímpico de Roma albergó un derbi precedido por mucha tensión, agudizada después de que unos hinchas del Lazio colgaran en la víspera una pancarta que se mofaba de la grave lesión de cruzado sufrida por el romanista Nicoló Zaniolo, definido como un "cojo".



No les faltaban motivaciones a los dos equipos, que llevaban años sin disputar un derbi ocupando posiciones tan altas en la tabla, y el Roma arrancó con fuerza, encerró al Lazio en su mitad de campo e ilusionó a los más de 60.000 aficionados presentes en el Olímpico.



Sin embargo, fueron necesarios dos errores de los metas para desbloquearlo. En el 26, Tomas Strakosha falló una salida alta y Dzeko lo aprovechó para superarle con un cabezazo, pero apenas ocho minutos después fue Pau López quien cometió un grave error.



El exportero del Real Betis o del Tottenham despejó mal un rechace de Davide Santon en la línea de la portería y Acerbi lo aprovechó para empujar entre las mallas el balón del 1-1.



Fue un gol que no cambió la dinámica de un choque en el que el Roma fue el que más buscó la victoria, liderado por la técnica de Lorenzo Pellegrini, que sacudió la manera al borde del descanso con un derechazo curvado, y por el turco Cengiz Under.



El cuadro romanista vio también cómo el colegiado otorgó y luego negó un penalti por una posible falta del español Patric Gabarrón al holandés Justin Kluivert al comienzo de la reanudación y atacó con agresividad hasta el final, ante un Lazio concentrado en conceder pocos espacios.



Dzeko, Kluivert o Pellegrini tuvieron unas buenas oportunidades, pero les faltó pegada y el derbi capitalino acabó 1-1, tal y como había ocurrido en la primera vuelta.