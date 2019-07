No habrá trueque entre Icardi y Dybala

GOAL



Hace tiempo que el nombre de Mauro Icardi aparece en el radar de Juventus, pero las versiones sobre su posible llegada a la Vecchia Signora se intensificaron desde que estalló el conflicto entre el delantero y la directiva de Inter, a mediados de febrero. Y apenas trascendió que el rosarino no sería tenido en cuenta por Antonio Conte, parecía cuestión de tiempo que el club turinés avanzara para sellar la incorporación. Sin embargo, desde el Neroazzurro le pusieron un freno total a las especulaciones y descartaron de plano una transferencia al octacampeón de la Serie A.



"Lo descartaría en este momento. No están dadas las condiciones para hacerlo. Hoy el jugador es el protagonista de su propio futuro, debemos encontrar un club que cumpla con sus necesidades", aseguró Beppe Marotta, director deportivo del club milanés, cuando le consultaron por la posibilidad de una llegada de Icardi a la Juve.



El directivo, además, se encargó de descartar de plano un enroque entre el rosarino y Paulo Dybala: "Creo que es imposible pensar en algo así en este momento. Sé lo bueno que es Dybala, pero sugerir un intercambio por Icardi me suena a utopía".