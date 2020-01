Napoli vence 2-1 en casa a Juventus

EFE

El octavo gol consecutivo en la Serie A italiana del portugués Cristiano Ronaldo, que está a tres partidos del récord absoluto del argentino Gabriel Omar Batistuta y Fabio Quagliarella, no evitó el revés del líder Juventus Turín en el campo del Napoli (2-1).



El Napoli se adelantó 2-0 gracias a los goles del polaco Piotr Zielinski y de Lorenzo Insigne y Cristiano recortó distancias en el 91 para devolver opciones a una Juventus que, a pesar del esfuerzo final, no pudo salir con puntos en el regreso del técnico Maurizio Sarri al estadio San Paolo de Nápoles.

El conjunto turinés saltó al campo del San Paolo con la posibilidad de incrementar su ventaja sobre el Inter de Milán, que no pasó del 1-1 contra el Cagliari, pero padeció su segunda derrota del año y se quedó con solo tres puntos de margen sobre los milaneses.



Cayó ante un Nápoles herido, que solo había ganado uno de los últimos doce duelos ligueros disputados y que llevaba cuatro derrotas consecutivas en casa en la competición liguera, en el que Zielinski (m.63), al rematar un rechace central del meta juventino, e Insigne, con una excelente volea (m.86), devolvieron ánimo a los hombres del técnico Gennaro Gattuso.



El Juventus soñó con reabrir el partido en el tiempo añadido, cuando Cristiano aprovechó un pase vertical del uruguayo Rodrigo Bentancur para fulminar al portero Alex Meret y prolongar su racha goleadora en la Serie A.



CR7, al que había sido anteriormente anulada una diana con el 0-0 en el marcador por correcta posición irregular del argentino Gonzalo Higuaín, está a tres duelos de Batistuta y Quagliarella, y acumula 17 goles en esta campaña liguera.



El delantero del Lazio Ciro Immobile, que no marcó este domingo en el derbi contra el Roma acabado 1-1, suma 23 dianas y es el máximo artillero del torneo.



Sin embargo, el primer gol de Cristiano en San Paolo en tres partidos, tras visitarlo el año pasado con el Juventus y en 2017 con el Real Madrid, camino de la duodécima Copa de Europa madridista, no pudo evitar el revés del equipo de Sarri.



Suma tres puntos de ventaja sobre el Inter y no aprovechó el bajón del Inter para agrandar su margen en la lucha por el título.



Para el Nápoles fue una gran victoria, después de derrotar al Lazio en los cuartos de final de la Copa Italia. Los de Gattuso son ahora décimos, con 27 puntos.