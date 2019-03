Milan cae ante el Sampdoria y se aleja de la Champions

EFE

El Milan cayó 1-0 este sábado en su visita al Sampdoria, en la vigésima novena jornada de la Serie A italiana, en un partido con polémica por un posible penalti no pitado al conjunto milanés en el tramo final, lo que complicó su lucha por una plaza en la próxima Liga de Campeones.



Un grave fallo del portero Gianluigi Donnarumma en el primer minuto propició la ventaja de un Sampdoria que dominó la mayoría del choque y que sufrió en los últimos minutos, cuando el polaco Krzysztof Piatek protestó mucho para reclamar una pena máxima que el VAR decidió no otorgar.



El equipo del técnico Gennaro Gattuso llegaba al estadio Marassi dolido por la derrota sufrida en el derbi contra el Inter antes del parón y decidido a resarcirse, con un once notablemente ofensivo, con los españoles Jesús Fernández Sáez "Suso" y Samu Castillejo y el turco Hakan Calhanoglu que acompañaron a Piatek en la delantera.

I rossoneri escono sconfitti da Genova#SampdoriaMilan 1-0 pic.twitter.com/SffLHQeArs — AC Milan (@acmilan) March 30, 2019



Sin embargo, el partido del Milan se complicó tras apenas 33 segundos, cuando el meta Donnarumma, en una situación aparentemente tranquila, falló un pase en el área de penalti y entregó al francés Gregoire Defrel el balón que supuso el 1-0 del Sampdoria.

Fue un duro golpe psicológico para un conjunto milanista ya sacudido por el revés en el derbi y el Sampdoria tomó el mando de las operaciones. Rozó dos veces el segundo tanto antes del descanso con Fabio Quagliarella y también en la reanudación, ante un Milan falto de ritmo.



En la segunda mitad, el propio Quagliarella estrelló un disparo al larguero en el minuto 72, mientras que Defrel perdonó el segundo gol en el 80 al fallar en un mano a mano ante Donnarumma.



El Milan, al que fue anulado un gol del francés Tiemoué Bakayoko a la hora de juego por falta sobre el portero Emil Audero, creció en el tramo final y protestó mucho por un posible contacto irregular entre Piatek y Nicola Murru.

El árbitro, tras revisar lo sucedido en el campo con la ayuda del VAR, decidió no pitar penalti y, tras casi siete minutos de tiempo añadido, el Sampdoria pudo celebrar una victoria de gran importancia en su lucha por una plaza en la próxima Liga Europa.





Fue un duro revés para el Milan, que perdió su segundo partido consecutivo y que, pese a quedarse cuarto en la tabla, puede ver acercarse al Roma si éste ganan el domingo al Nápoles.



Horas antes, el líder Juventus dio otro paso hacia su octavo título liguero consecutivo al vencer 1-0 al Empoli gracias a un gol a falta de veinte minutos para el final del joven italiano Moise Kean.



El conjunto turinés, que no pudo contar este sábado con el portugués Cristiano Ronaldo ni con el argentino Paulo Dybala, que se cayó el once titular por unas molestias en el calentamiento, suma momentáneamente 18 puntos de ventaja sobre el Nápoles, segundo.