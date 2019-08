El último recado del Inter a Icardi

GOAL

Remelu Lukaku no es un fichaje más para el Inter. Otros equipos, pocos en todo caso, pueden llegar a 80 millones en un traspaso sin pestañear, pero no es el caso del equipo lombardo. Cuando invierten esa cantidad en un jugador es porque quieren fundar sobre él un equipo entero, que sea la estrella y también el jugador sobre el que pivote el juego Lukaku es más que un fichaje, es un mensaje, porque esa cantidad estaba hace poco fuera del alcance del equipo interista.

Eso supone, además, un mensaje para Mauro Icardi, que hasta hace no mucho era el delantero y la estrella y ahora se ve relegado a un segundo plano. Y si no había quedado claro con el simple traspaso han añadido un detalle más: el dorsal. Icardi ya no es el 9, ahora ese número, que es la identidad del delantero, pasa al ariete belga. Es la penúltima afrenta a un jugador con el que hace tiempo las relaciones son pésimas para el Inter. Y el lema del club, por si dejaba alguna duda, se acompañaba de la comunicación. "No es para todo el mundo". En este caso, el 9 es para Lukaku.



Ya el año pasado fue desposeido del brazalete del capitán, por problemas que no tienen que ver tanto con el fútbol como con la actitud, o así lo explicó el club. Se supo entonces que esta relación, que había sido frutctífera durante años, estaba condenada a acabar y, de hecho, el Inter lleva meses buscando un club al que mandar a Icardi. No regalarlo, porque no es jugador para eso, pero sí mandarlo lejos de la actual plantilla.

Se habla de la Juventus, también del Napoli. La relación con el Inter está rota, porque hace tiempo que se deterioró y porque hay una nueva estrella en la ciudad. Romelu Lukaku es ahora el 9, el jugador llegado para ocupar la plaza y la camiseta de Icardi. La última afrenta a un delantero argentino que ahora deberá buscarse la vida en otro sitio.