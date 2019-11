El Inter no afloja y golea al Torino

EFE

El argentino Lautaro Martínez propició este sábado un nuevo triunfo del Inter de Milán, contra el Torino en la Serie A italiana (3-0), y se confirmó como el "abrelatas" de los partidos del cuadro milanés, al haber roto la igualdad en hasta seis ocasiones en este primer tramo de campaña.



Lautaro, nacido en Bahía Blanca en 1997, se convirtió en un titular innegociable del Inter de Antonio Conte y ya lleva nueve dianas este año, a los que se suman los tres tantos firmados con la camiseta de la selección argentina.



El "Toro", formado en el Racing Avellaneda y fichado por el Inter en el verano de 2018, anotó ocho de sus nueve dianas con la camiseta "nerazzurra" en las primeras medias horas de los encuentros y contribuyó de forma determinante a mantener a su equipo en la pelea por el título junto al Juventus Turín.



El cuadro milanés ganó 11 partidos de 13 en este campaña liguera y apenas perdió puntos contra el Juventus, con derrota 1-2, y contra el Parma, con empate 2-2. El liderato está a un solo punto de distancia del equipo de Lautaro.





El argentino, que forma una dupla demoledora con el belga Romelu Lukaku, desbloqueó seis partidos este curso y empezó a hacerlo en la segunda jornada de la Serie A, cuando anotó el 1-0 en el campo del Cagliari en un duelo acabado 2-1 para los milaneses.



También lo hizo, pocos días después, con la selección absoluta argentina, al firmar el 1-0 en el amistoso ganado 4-0 ante México. Ese día Lautaro metió otros dos tantos y acabó la primera mitad con un tremendo triplete.



Volvió a abrir la lata el 2 de octubre, cuando adelantó al Inter contra el Barcelona en el Camp Nou. Anotó un golazo al contragolpe a los dos minutos de juego, pero no pudo evitar la remontada del cuadro catalán, que acabó imponiéndose 2-1.



Después, rompió la igualdad en la octava jornada de la Serie A, al firmar el 1-0 que propició un 4-3 en el campo del Sassuolo. En ese choque, fue el mismo "Toro" el encargado de sentenciar la victoria con el definitivo cuarto tanto, marcado de penalti.



El argentino fue creciendo partido tras partido y firmó el gol de la ventaja contra el Borussia Dortmund tanto en el cruce de San Siro, acabado con triunfo 2-0, como en el del Westfalen Stadion, que terminó con revés interista (2-3).



Su prestaciones le permitieron conquistar la confianza de Conte, uno de los técnicos más exigentes de Europa, quien ve al argentino capacitado para llegar a ser uno de los mejores delanteros del mundo.



"Lautaro debe trabajar, debe trabajar y ya está. No debe pensar que el gol es todo para un delantero, porque para mí no es así. Debe trabajar para el equipo, está creciendo mucho y se esta convirtiendo un delantero completo. Nos gusta cuando da asistencias y cuando marca", afirmaba recientemente Conte en una rueda de prensa.



"Tiene mucho por crecer, tiene potencialidades importantes, le toca a él decidir si quiere convertirse en un jugador 'top' o si quiere quedarse como uno de nivel medio", sentenció.



De momento, a sus 22 años, Lautaro está viviendo la mejor temporada de su carrera y ya igualó los números cosechados el curso pasado.