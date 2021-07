El Inter le buscaría salida a Arturo Vidal

GOAL

Arturo Vidal parece estar viviendo sus últimas horas en el conjunto Nerazzurri. Según lo informado por 'La Gazzetta dello Sport', el formado en Colo Colo no tendría cabida en la escuadra que entrena Simone Inzaghi debido a la nueva política corporativa de reducción de costos.

"Conte devolvió el Scudetto a los nerazzurri después de 11 años, pero ni siquiera él pudo transformar a Vidal de nuevo en el devastador jugador que había conocido y entrenado a lo largo de los años en la Juve. Por supuesto, el gol ante los bianconeri fue una de las claves del último campeonato, pero no puede ser suficiente para ganarse la reconfirmación, sobre todo ahora que Conte ya no está y sobre todo a la luz del altísimo sueldo que gana Arturo (6,5 millones netos), no en línea con la nueva política de la empresa".

Y es que el seleccionado nacional chileno firmó en 2020 un contrato por dos temporadas y 6,5 millones de euros al año, cifra que en tiempos de pandemia parece prohibitiva. De este modo, la escuadra lombarda podría optar por la rescisión de su contrato, como ya sucedió en el caso de Joao Mario que se trasladó oficialmente al Benfica. Pronto se podría tomar la misma medida con Radja Nainggolan, quien estaría negociando su salida al Cagliari. "A Vidal todavía le queda un año de contrato más una opción de extensión, pero con el Inter ya trabaja en su despido", indicó el citado medio. "El tiempo de Vidal en el Inter ya se acabó", sostienen, al mismo tiempo que agregan que en Sudamérica "no faltan los admiradores y como agente libre será más fácil encontrar un nuevo hogar".