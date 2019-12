Cuadrado sale expulsado y la Juve pierde ante Lazio

EFE

El Lazio infligió este sábado al Juventus Turín el primer revés del año, al ganarle 3-1 en el estadio Olímpico con un recital del español Luis Alberto, autor de dos asistencias, y prolongó su vuelo en la Serie A italiana, en la que es tercero y separado por tres puntos de los turineses, segundos.



Un triunfo del Juventus en el Olímpico le hubiera permitido recuperar el liderato liguero tras el 0-0 del viernes entre el líder Inter de Milán y el Roma, pero los hombres del técnico Maurizio Sarri se toparon con un Lazio aguerrido y eufórico, que encadenó su séptimo triunfo consecutivo.



El portugués Cristiano Ronaldo adelantó al vigente campeón de Italia, pero los goles del brasileño Luiz Felipe, el serbio Sergej Milinkovic-Savic y el ecuatoriano Felipe Caicedo dieron la vuelta al marcador y prolongaron la escalada de un Lazio que también desaprovechó un penalti con Ciro Immobile.

FINAL. Primera derrota de los bianconeri esta temporada #LazioJuve pic.twitter.com/xx8plNa3g9 — JuventusFC (@juventusfces) December 7, 2019





El Estadio Olímpico albergó un encuentro espectacular, de ida y vuelta, entre dos equipos que no especularon en ningún momento y que apostaron por técnica, ritmo y combinaciones para ir con todo a por los tres puntos.



El Lazio tiró de sus cuatro estrellas, Ciro Immobile, el argentino Joaquín Correa, Luis Alberto y Milinkovic-Savic ante un Juventus que salió con un Cristiano hambriento, tras las últimas polémicas por el Balón de Oro al argentino Lionel Messi, al lado de Dybala.



El hambre de Cristiano contagió a un Juventus que presionó con agresividad y que se adelantó en el 25 gracias al propio CR7, quien aprovechó una gran jugada de Dybala y una asistencia perfecta del uruguayo Rodrigo Bentancur, baluarte de los turineses hasta el minuto 40, cuando tuvo que retirarse por molestias físicas.



Cristiano tuvo una buena ocasión para ampliar distancias, pero el meta albanés Tomas Strakosha detuvo su potente cabezazo y, justo antes del descanso, Luis Alberto colgó un cómodo centro que Luiz Felipe cabeceó con fuerza para enviar a los dos equipos al descanso con el empate en el marcador.



El espectáculo y el ritmo de la primera mitad no bajó en la reanudación. Hasta se incrementó y vio como el Juventus desaprovechara una enorme oportunidad con Dybala tras un fallo en salida de balón del Lazio. La "Joya" buscó un disparo de zurda que acabó central y que pasó una amarga factura a su equipo.



Pocos segundos después, Manuel Lazzari fue derribado por el colombiano Juan Guillermo Cuadrado cuando iba lanzado hacia la portería rival y el colegiado le expulsó con roja directa tras revisar lo ocurrido al VAR (m.72) .



Se fue del campo muy enfadado Cuadrado, que hasta tuvo un altercado con su compañero y capitán Leonardo Bonucci, y el Juventus sucumbió en el 75 ante una nueva maravilla de Luis Alberto, quien dio un pase largo a Milinkovic-Savic para que este lo controlara y superara al Szczesny con un excelente remate.



Luis Alberto lleva 11 asistencias en esta campaña europea. Nadie dio más pases ganadores que él en las cinco grandes ligas continentales. El más cercano a él es el belga Kevin De Bruyne, del Manchester City, quien dio nueve.



Temblaba de euforia el Olímpico y el Lazio pudo poner la guinda a su partido en el 77, cuando Correa consiguió una clara pena máxima tras ser derribado por Szczesny. Immobile, que lleva 17 goles este año y nueve partidos consecutivos viendo puerta, falló la transformación ante el portero polaco, quien también le negó el gol en el rebote.



Dejó con vida a un Juventus en el que el técnico Maurizio Sarri dio paso al argentino Gonzalo Higuaín en sustitución de Dybala. El vigente campeón de Italia llegó a colgar unos centros peligrosos, pero sus intentos no tuvieron premio.



El Lazio tuvo que sufrir hasta el último minuto del tiempo añadido, cuando Felipe Caicedo recogió el rechace de Szczesny a remate de Lazzari y firmó el definitivo 3-1 para infligir al Juventus el primer revés del año y colocar a su equipo a solo tres puntos de los turineses.