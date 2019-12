Cristiano... como Michael Jordan, muestra su talento al marcar de cabeza

GOAL

Cristiano Ronaldo volvió a hacerlo. Se elevó hasta las alturas para cabecear un balón y enviarlo al fondo de las redes en una jugada más propia de la NBA que del fútbol.

El portugués saltó 2.56m para conectar un cabezazo con el que marcar en el Sampdoria-Sampdoria de la Serie A en el que los juventinos se impusieron 1-2. 71 centímetros despegó del suelo según Sky en un brinco para la historia.

Cristiano Ronaldo literally suspended in the air to get this goal. Watch the Slo-mo 😱😱🐐 pic.twitter.com/QJYqVvqtcp