Con triplete de Muriel, Atalanta golea 7-1 al Udinese

EFE

El colombiano Luis Muriel, delantero del Atalanta, anotó un triplete este domingo en la goleada 7-1 endosada al Udinese en la novena jornada de la Serie A, lo que permitió al cuadro norteño reforzar su tercera posición y situarse a tres puntos del líder Juventus Turín

Muriel, incorporado este verano procedente del Sevilla, venía de marcar un doblete la semana pasada contra el Lazio y prolongó su momento dulce este domingo en el Gewiss Stadium de Bérgamo, con otra sobresaliente actuación.

Y eso que el Udinese se había adelantado en el marcador a los 12 minutos gracias al italiano Stefano Okaka, antes de que el delantero colombiano liderara la contundente remontada y hundiera a su exequipo.

El esloveno Josip Ilicic anotó la igualada en el minuto 21 y en el 35 fue Muriel quien se encargó de transformar el penalti que daba la vuelta al marcador. El Udinese se quedó con diez hombres por la expulsión directa al ghanés Nicholas Opoku y de allí sucumbió ante el ritmo y la agresividad del Atalanta

Ilicic anotó el 3-1 antes del descanso y, en la reanudación, Muriel completo su triplete al marcar el 4-1 en el 48 y el penalti del momentáneo 6-1 en el 75. El croata Mario Pasalic y el marfileño Amad Traoré completaron la goleada definitiva (7-1).

#AtalantaUdinese | 6-1 | 75'



⚽ GOOOLLL!!! LUIIISSS MURIEEELLL!!!

Rigore perfetto di #Muriel!! Prima tripletta del colombiano in nerazzurro!

Muriel scores again on penalty!! First hat-trick for him with our jersey! #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/DLLMc6rEBF