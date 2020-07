Atalanta vence 0-1 en su visita al Cagliari

#CagliariAtalanta | 0-1 | FULL-TIME



💪 Basta un rigore di Muriel alla Sardegna Arena! ENNESIMA VITTORIA, GRANDI RAGAZZI!!

💪 Muriel's penalty is enough! WE WIN AGAIN!!#GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/2GyKIBBlzj