Aaron Ramsey es presentado por Juventus

EFE

El galés Aaron Ramsey, que llegó libre a Juventus tras expirar su contrato con el Arsenal, aseguró que espera poder "escribir la historia" del club turinés y que, pese a tener otras ofertas, no tuvo dudas en elegir el cuadro campeón de Italia.



"Cuando supe que el Juventus me quería no tuve dudas sobre dónde ir. Estoy ilusionado, feliz por estar aquí. Espero que podamos escribir la historia de Juventus juntos. Es verdad que hubo otras ofertas, pero estoy aquí y estoy orgulloso de esto", afirmó Ramsey en su rueda de prensa de presentación, organizada en el Juventus Stadium de Turín.

"Tener esta oportunidad es un gran sueño. También es un desafío. Quería tener una experiencia nueva, en un contexto distinto. Me preparé para este reto y estoy ansioso por afrontarlo", agregó el centrocampista galés.



Ramsey, de 28 años, dejó al Arsenal tras nueve temporadas en las que ganó tres FA Cup y tres Community Shield (Supercopa inglesa) y en Turín llevará el número 8, que perteneció a una ex bandera de Juventus, Claudio Marchisio.

"Quería el número 8 y cuando vi que estaba libre lo cogí. Sé que Marchisio hizo una gran carrera aquí, le hablé en el J Medical (el centro médico del Juventus) y si puedo emular lo que hizo él estaré orgulloso. Estoy listo para asumir las responsabilidades de este reto", dijo.



El centrocampista galés llega a Juventus para aportar su "calidad en fase ofensiva" y para ayudar a practicar un "fútbol atractivo", consciente de que esto es una parte fundamental para intentar conquistar la Liga de Campeones.



También aseguró que se siente bastante bien físicamente y que está ultimando su recuperación tras unos problemas musculares en un muslo.



"Mejoro día a día, decidiré en los próximos dos días si voy a la gira americana, estoy con confianza. Cuando empiece a trabajar completamente, entenderé cuál será mi rol y cómo dar mi aportación", aseguró.