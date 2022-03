EFE

Wayne Rooney, actual técnico del Derby County, aseguró que si, después de su exitosa carrera como futbolista, se ha convertido en entrenador, es para dirigir algún día al Manchester United.

Wayne Rooney no oculta sus deseos de sentarse en el banquillo del Manchester United en un futuro 🤩 👏



¿Ven al exjugador dirigiendo a los "Diablos Rojos"? 🤔 pic.twitter.com/QE4G7SvtZZ — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) March 28, 2022

El máximo goleador de la historia de los 'Diablos Rojos' se encuentra inmerso en una ardua pelea para conseguir salvar al Derby County del descenso a la League One (Tercera división). Los 'Rams' son colistas con 25 puntos, a ocho de la salvación, tras haber sido sancionados con la pérdida de 21 unidades por problemas económicos.



"La principal razón por la que comencé a entrenar es para llegar al Manchester United", dijo en una entrevista con The Sun Rooney, quien también confirmó que le ofrecieron dirigir al Everton tras el despido de Rafa Benítez.



"Quiero entrenar al United. Sé que aún no estoy preparado, pero tengo que asegurarme de que algún día pasará", añadió el delantero inglés.