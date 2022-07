EFE

Thomas Tuchel, técnico del Chelsea, no está dispuesto a dejar salir fácilmente a César Azpilicueta del equipo, rumbo al Barcelona y dijo que no está seguro de si quiere que el defensa español se vaya.



El técnico alemán habló para los medios de comunicación desplazados a la pretemporada del Chelsea, donde está participando de manera activa Azpilicueta, pese a que el deseo del Barcelona es incorporar al lateral español.



"No estoy muy seguro de si quiero dar a Azpi lo que él quiere. Esto también va sobre lo que queremos nosotros, lo que quiere el equipo. Solo tengo que hacer la comparación entre lo que mucho que nos ha costado traer a Koulibaly, que es también internacional y más o menos de la misma edad", dijo Tuchel en declaraciones recogidas por el periódico inglés Evening Standard.



"Era un jugador muy importante para el Nápoles, pero nosotros tenemos a un internacional español que es capitán aquí. Los veo al mismo nivel, pero el Barcelona no, así que no estoy seguro si le quiero dar lo que quiere, porque es un gran jugador. Mi trabajo no es solo darle a él lo que quiere, sino buscar lo que es mejor para el Chelsea".



Azpilicueta tiene un año más de contrato por el Chelsea, pero este podría dejarle salir por una cantidad muy elevada de dinero, como gesto por los años que ha servido al club y por su siempre intachable actitud.



"No le gusta, pero lo entiende. Es difícil para él, porque el otro club está permanentemente con él", aportó Tuchel.



Preguntado sobre si le está molestando la actitud del Barcelona en esta operación, el germano dijo "quizás un poco".