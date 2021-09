EFE

El Tottenham podría sancionar a los jugadores Cristian Romero y Giovani Lo Celso por los incidentes ocurridos en el encuentro clasificatorio a la Copa del Mundo de Qatar 2022 entre Brasil y Argentina y que fue suspendido por las autoridades sanitarias del país sudamericano.

A los cinco minutos de encuentro, miembros de las autoridades sanitarias de Brasil saltaron al campo para interrumpir el partido por la supuesta llegada ilegal de Lo Celso, Romero, Emiliano Buendía y Emiliano Martínez, jugadores del Aston Villa, al país al no cumplir con la cuarentena obligatoria a la que se tienen que someter los pasajeros del Reino Unido.



Este incidente no ha gustado nada al Tottenham Hotspur, puesto que ellos se opusieron en primera instancia a dejar ir a los jugadores, pero no tuvieron opción al ser obligados por el resto de entes.



Ahora, según informan medios ingleses, el conjunto inglés podría sancionar a Romero y Lo Celso, que aún no saben cuál será su próximo destino, ya que el plan era que al abandonar Brasil viajasen a Croacia para evitar la cuarentena obligatoria en hoteles de diez días que deberían realizar en el Reino Unido.