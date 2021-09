EFE

El delantero venezolano Salomón Rondón, nuevo futbolista del Everton inglés, dijo que está "muy feliz" por volver a la Premier League, la cual calificó como "la mejor liga del mundo" y señaló que Rafa Benítez, el entrenador español del equipo azul de Liverpool ha sido muy importante para su carrera porque "cambió su mentalidad y su visión del juego" cuando lo dirigió en el Newcastle.

"El sueño se hace realidad, yo quería regresar a Inglaterra, es la mejor liga del mundo y con Everton, un gran club con una historia especial en el fútbol", expresó el atacante de la Vinotinto, en una entrevista publicada este viernes por el club inglés.



Rondón jugó la temporada anterior en el CSKA de Moscú, cedido desde el Dalian Professional F.C. de la Superliga China y ahora, como jugador libre, ha firmado un contrato por dos años con los 'Toffees'.



Sobre Rafa Benítez, el técnico con el que compartió su etapa en el Newcastle y en el balompié asiático, Rondón confesó lo fundamental que ha sido en su trayectoria profesional. "Me enseñó los aspectos claves que debe tener un delantero, la finalización y los movimientos. En mi posición yo quiero anotar goles y dar asistencias, pero con él aprendí que lo más importante es ayudar al equipo", explicó Rondón que por tercera vez tendrá como DT al madrileño.



El atacante de 31 años también habló sobre Dominic Calvert Lewin, delantero centro titular del Everton que el pasado curso anotó 16 goles y que en el inicio del actual ya suma tres dianas. "Es un gran delantero. Yo vengo a ayudar al equipo y a él para que tenga más opciones de anotar, si tengo la oportunidad de jugar lo haré, si no, apoyaré a mis compañeros que es lo más importante", manifestó.



"Alguien me habló acerca del amor que tienen los hinchas por los número 9, yo sé que la gente quiere que anoten goles, pero el fútbol es más que eso, hay que leer correctamente el juego. Los 9 deben intentar ayudar a sus compañeros para ganar los tres puntos y subir posiciones en la tabla", añadió el caraqueño sobre la relación que tienen los 'Evertonians' históricamente con goleadores como William Ralph 'Dixie' Dean o Wayne Rooney.



El exjugador de equipos como el Málaga, Rubin Kazan y Zenit también destacó la pasión de los aficionados ingleses por sus equipos. "Es la mejor liga porque los aficionados siempre están ahí, no importa si hace calor o frío, o si tú vas ganando o perdiendo, ellos están ahí. Tienes que darlo todo en el campo de juego", concluyó.



Mientras el seleccionado venezolano disputa este mes tres jornadas de las eliminatorias a Catar 2022, las cuales inició con una derrota como local por 1-3 ante Argentina, Rondón se une al equipo azul de Goodison Park que con siete puntos en tres partidos jugados ocupa la sexta posición en la primera división del fútbol inglés.