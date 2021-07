GOAL

Cuando el Real Madrid nombró a Rafa Benítez como sucesor de Carlo Ancelotti, los hinchas madridistas temieron lo peor. Y es que, en su etapa como entrenador del Valencia, Liverpool, Inter y Nápoles, el español demostró ser el tipo de DT reservado, que aplicaba todo su conocimiento desde la zona defensiva.

De acuerdo con los éxitos que obtuvo Benítez en los clubes por los que pasó, hay que decir que en ninguno de ellos tuvo un 10 definido como James Rodríguez, salvo el “Payaso” Aimar a quien dirigió en el Valencia. Los equipos de Benítez siempre se destacaron por jugar con centrocampistas mixtos, de ida y vuelta que tuvieran más táctica que técnica.

Benítez por Ancelotti implicaba un cambio brusco de filosofía de fútbol: de romper récords de goles en un año, a ser un equipo que se daba el lujo de sentar a Isco y a James. El colombiano poca oportunidad de brillar tuvo al lado de Benítez.

Ahora, a su llegada al Everton de Inglaterra, los temores parecen ser los mismos, en especial para James Rodríguez, que ya sabe lo que es trabajar con el entrenador español y que comienza a ser el epicentro de una nueva polémica.

En su primera rueda de prensa, Rafa Benítez omitió en varias ocasiones el tema del colombiano, quien ya entrena con el equipo y espera por el rol que le asigne su nuevo entrenador.

Benítez, al ser indagado por James, dijo: "Creo que ahora es importante hablar del equipo y no de las personas. Todo el mundo tiene que seguir trabajando y buscaremos las mejores opciones. Pero no hablamos de las personas. No es justo para los demás jugadores".

Y es que desde que estuvo bajo las órdenes de Claudio Ranieri, se le acusó de ser un jugador que no ayudaba en defensa, cosa que desmintió Carlo Ancelotti cuando le hizo ser el mejor 10 de la Liga Española durante su primer periodo en el banco Merengue,

En Nápoles, media temporada después de su partida, los jugadores no tuvieron reparos en aceptar que el juego de Rafa Benítez era defensivo, por demás aburridor y que con Maurizio Sarri, tenían la libertad de darle creatividad a su juego.

Las lecciones para James bajo el comando del español se pueden resumir en un mayor compromiso con las funciones defensivas; algo por lo que, aún en la actualidad con Everton, se le ha llegado a criticar. También se trató del primer entrenador que le quitó ese estatus de estrella con el que había contado desde que terminó el Mundial del Brasil, algo que no fue sencillo de asimilar para el colombiano.

Por otra parte, Benítez convirtió a James en un jugador resiliente, paciente y con la capacidad de entender que el lugar en la cancha se podía ganar con trabajo, aunque no siempre fuera reconocido, por lo que en medio de toto el sufrimiento que significó el primer paso de Rafa por la vida del volante ofensivo, se podría esperar que en esta nueva oportunidad, con un jugador más maduro y un entrenador que echará mano de sus viejos conocidos se logre una buena sinergia por el bien del Everton y del propio Rodríguez.