EFE

James Rodríguez advirtió en su primera rueda de prensa como jugador del Everton de que ganar trofeos con el equipo no es algo que vaya a pasar de la noche a la mañana y que es un plan "a largo plazo".



"Veo muchos signos de progreso", dijo el futbolista colombiano, que llegó esta semana al Everton procedente del Real Madrid.

James, después de haber pasado por la liga francesa, la española y la alemana, apuntó a que está preparado para la Premier League, su próximo reto.



"Siempre lo he dicho, el fútbol es el mismo vayas adonde vayas. Sé que la liga inglesa es conocida por ser dura, de un ritmo rápido, pero estoy preparado para caer de pie", dijo el colombiano.

"Los entrenamientos han ido muy bien. He estado ya en cuatro sesiones y he visto mucha calidad. Estamos concentrados en conseguir con este equipo lo que necesitamos. Creo que el futuro es muy prometedor", añadió.



Además, James habló de la influencia que ha tenido Carlo Ancelotti, su ahora entrenador, en su carrera, tras haber coincidido con él en el Real Madrid y en el Bayern de Múnich.



"Es muy bueno tener la oportunidad de volver a trabajar con él. Hay muy buena relación con él. He llegado a un club con una gran historia y estoy deseando jugar a mi mejor nivel", apuntó.