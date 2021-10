EFE

El Gobierno británico y las autoridades del fútbol inglés han llegado a un acuerdo para que los jugadores vacunados puedan viajar a los países de la lista roja y, a su vuelta al Reino Unido, no tengan que hacer cuarentena en un hotel.

Esta medida, sin embargo, tendrá restricciones y es que estos jugadores sí tendrán que confinarse durante diez días en un hotel que ellos elijan, con la posibilidad de salir solo una vez al día para entrenar o jugar.



"Nuestra mejor defensa contra el virus es la vacunación y estas medidas permitirán que los que han recibido las dos dosis puedan viajar a cumplir sus compromisos internacionales de la forma más segura posible, permitiéndoles, además, entrenar y jugar con sus compañeros a la vuelta", dijo un portavoz del Gobierno.



Así pretende la Premier League acabar con las disputas ocasionadas en la anterior ventana de partidos internacionales, cuando varias federaciones, al no ceder los clubes a los jugadores, amenazaron con denunciar ante la FIFA y que se impusiera sanciones a los futbolistas.



Otros equipos, como el Aston Villa, sí cedieron a Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, que hicieron transbordo en Croacia, donde permanecieron catorce días para poder entrenarse con sus compañeros y no estar en un hotel del Reino Unido.



La nueva medida, sin embargo, no ha terminado de convencer a todo el mundo, y algunos entrenadores, como Jürgen Klopp han criticado aspectos de ella.



"Esta nueva cuarentena te permite trabajar, pero no te permite ver a tu familia. Ahora el hotel no te lo imponen y lo puedes elegir tú. La comida siguen llevándotela a la puerta", explicó Klopp.



"Pero esto quiere decir que los jugadores que se vayan estarán con su selección unos diez/doce días y luego tendrán que estar de cuarentena otros diez días, alejados de sus familias. En total son 22 días y dentro de dos semanas hay otro parón internacional. No me suena como una gran solución", dijo.