EFE

La Premier League apunta a un retraso en la vuelta a los terrenos de juego después de que los entrenadores y jugadores hayan pedido una mini pretemporada de al menos cuatro semanas.



El plan de reinicio de la Premier League quería que los entrenamientos en grupo retornasen el 18 de mayo, mientras que la competición volvería el 12 de junio.





De esta manera habría espacio suficiente para que se completasen los 92 encuentros que restan por jugarse antes del 31 de julio, dejando vía libre en agosto para las competiciones de la UEFA.



Pero la reunión mantenida ayer por la Premier y los capitanes y entrenadores de los diferentes equipos han traído nuevos problemas a la reanudación del campeonato.



Según reporta la prensa inglesa, varios técnicos han pedido que se permita por lo menos una mini pretemporada de cuatro semanas parra que los jugadores se pongan en forma. Esto, unido a que aún no existe una fecha exacta para la vuelta a los entrenamientos, impide que el 12 de junio sirva como punto de partida para la Premier.



José Mourinho ha sido el primero en desmarcarse de estas propuestas y en un comunicado ha desmentido ser uno de los entrenadores que ha pedido el aplazamiento.



"No he pedido ningún aplazamiento. Quiero entrenar y estoy desesperado por que la Premier League vuelva tan pronto como sea posible y seguro, sobre todo ahora que estamos viendo cómo otras ligas se preparan para la acción", explicó el portugués.



En la reunión del miércoles, los clubes recibieron un protocolo de 40 páginas en el que se detallan las nuevas normas a la hora de entrenar, como la prohibición de las entradas a ras de suelo, para evitar lesiones y contactos innecesarios, así como la obligación a desinfectar los terrenos de juegos.



Se ha pedido a los jugadores que eviten las congregaciones en lugares comunes como los gimnasios y la enfermería y que acudan a los campos de entrenamiento de manera individual y evitando el transporte público.



En el caso más optimista, los equipos volverían a entrenar en grupos a mediados de la semana que viene.



Este jueves la Premier se ha reunido con el Gobierno, la policía y la federación inglesa, con el objetivo de tratar el tema de los campos neutrales.



En conferencias pasadas, los clubes trasladaron a la liga la petición de jugar en sus propios campos -siempre a puerta cerrada- para mantener la integridad de la competición. Ahora la liga acudirá con esta petición a Gobierno y a la policía, que tienen que dar su visto bueno.



Además, el próximo lunes 18 se producirá una de las reuniones más importantes de este plan reinicio, ya que los clubes votarán a favor o en contra de su aplicación.