En el City no estaban tan convencidos

Si bien todo indicaba que Ronaldo se marcharía al Etihad Stadium, lo cierto es que hubo una serie de aspectos que no llevaron al City a tomar una posición más agresiva en el intento de ficharlo. Una de ellas tuvo que ver con lo económico: Juventus esperaba percibir 28 millones de euros, mientras que el City no estaba dispuesto a pagar por el traspaso.

El tema de la edad de CR7 jugó un papel importante. El delantero cumplirá 37 años en febrero y nunca podía ser considerado como un fichaje a largo plazo, siendo esta una de las razones por las que el club celeste sólo contemplaba la opción de incluir a algún jugador en la operación y no tener que cumplir las pretensiones económicas de Juventus.

También existieron dudas sobre la capacidad de Cristiano para adaptarse al estilo de juego de los Citizens. El vestuario del conjunto inglés no cuenta con grandes egos, pues tiene líderes mucho más discretos como Fernandinho o Ruben Días, por lo que en todo momento se ha buscado mantener ese equilibrio que tan buenos resultados les ha dado.

Además, Guardiola demanda un importante despliegue de sus delanteros y siempre lo ha dejado claro. "Sin balón, tienen que correr como si fuera el último minuto de su vida. No me gusta cuando veo a un jugador que no corre. No me gusta nada", reconoció Pep en conferencia de prensa previa a lo que fue la goleada ante Arsenal en la Premier League.

"Tiene que convencerme de por qué los otros compañeros pueden correr y el delantero no. Si me convence de eso y convence a sus compañeros, tal vez", agregó el estratega de los Citizens, en un mensaje que muchos interpretaron que iba dirigido a Cristiano Ronaldo, pues pocas horas después el City se retiró de las negociaciones por el portugués.

Según pudo saber Goal, una de las grandes preocupaciones de Ronaldo era si realmente estaba en los planes de Guardiola, luego de haberlo rechazado cuando fue ofrecido por Mendes. Esa seguridad la encontró del lado del United, con Sir Alex Ferguson, Rio Ferdinand, Patrice Evra y Bruno Fernandes presionando por su regreso al Teatro de los Sueños.