GOAL

Paul Pogba tiene decidido que no va a renovar con el Manchester United.

El futbolista francés acaba contrato con los 'diablos rojos' y, por segunda vez en su carrera, abandonará gratis el club.

Según informa The Telegraph, el centrocampista quiere salir de Old Trafford pero no ha firmado aún no otro club.