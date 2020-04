GOAL

Paul Pogba ha confesado que ha estado viviendo una temporada muy dura en el Manchester United por culpa de las lesiones que ha sufrido este curso y que han lastrado su participación en los últimos meses.

"Llevo mucho tiempo frustrado. Ahora estoy casi listo y solo pienso en regresar y entrenarme a la vez que mis compañeros y todo eso. Nunca he pasado por algo como esto en mi carrera, así que me lo tomo de buena manera. Me dan más ganas de regresar y de hacerlo bien. Y demostrar cuánto amo en realidad al fútbol", explicaba en unas declaraciones a la web oficial del club inglés.

"Ya estoy entrenándome y tocando la pelota. Me he entrenado ya con los compañeros y estoy cada vez más cerca de volver. Hay que tener mucha paciencia porque la lesión fue a principio de temporada, contra el Southampton, y estuve con ella mucho tiempo. Entrenando y jugando con ella. Después había una rotura y estuve dos meses sin jugar", añadió para explicar la cronología de su dolencia.