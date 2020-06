EFE

El entrenador español del Manchester City Pep Guardiola aseguró, en la rueda de prensa previa al partido ante el Arsenal con el que su equipo reanudará la Premier League tras el parón por la pandemia de coronavirus, que "ahora mismo" no piensa "ni en el Real Madrid ni en la Champions", sino en el duelo ante los 'gunners' y en la recuperación de sus futbolistas para el próximo encuentro ante el Burnley.

El técnico catalán arrancó su comparecencia ante los medios deseando a los periodistas que tanto ellos como sus familiares estén bien. Agradeció recuperar su rutina y explicó que vivió la pandemia "del mismo modo que el resto". "Es un momento complicado para toda la gente que ha perdido familiares o amigos -Guardiola perdió a su madre-, pero tenemos que mantenernos fuertes", dijo.



Ya centrado en la actualidad deportiva, Pep Guardiola aseguró que el Manchester City se adaptará "lo más rápido posible" a la exigencia de jugar cada tres días, una vez que la "Premier League decidió volver a jugar".

"Este miércoles veremos el nivel del equipo y desde ahí veremos qué podemos mejorar. Todos los equipos hemos tenido solo tres semanas o tres semanas y media, de preparación. Es lo que hay. Todos sufrimos durante este periodo, personal y económicamente, y tenemos que adaptarnos", apuntó.



En ese sentido, adelantó que sus jugadores están listos "para jugar un partido, pero para jugar otro tres días después y otro cuatro días después, no". "Tenemos que hacer rotaciones y utilizar a todos los jugadores. Los futbolistas están en una buena condición física, naturalmente", indicó.

Guardiola reconoció asimismo que en este momento no piensa "ni en el Real Madrid, ni en la 'Champions League'", pese a que su equipo arrastra un favorable 1-2 del partido de ida de los octavos de final disputado en el estadio Santiago Bernabéu.



"Normalmente no trabajo partidos para los que falte mucho aún. Solo pienso en el Arsenal. Y luego en cómo recuperarnos para jugar contra el Burnley", insistió.



Ante el Arsenal se reencontrará con Mikel Arteta, su ayudante en el Manchester City.



"Me hace ilusión verle otra vez, es una de las personas más agradables que he conocido nunca. Nos conocemos el uno al otro, él lo sabe todo de nosotros. Es parte importante de nuestro éxito reciente. Nos ayudó a ser quien somos", destacó.



El Manchester City es segundo en la Premier League. Después de sumar 57 puntos en 28 partidos, está a 25 puntos del Liverpool.