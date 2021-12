EFE

El brote de Covid en el Tottenham Hotspur ha crecido y ya hay trece personas contagiadas en el club, ocho de ellos jugadores.



Esto ha llevado al conjunto dirigido por Antonio Conte a pedir el aplazamiento de su encuentro de este fin de semana contra el Brighton & Hove Albion. El que parece que sí saldrá adelante, según confirmó la UEFA, será el duelo de Conference League contra el Rennes.

"Cada día estamos teniendo más positivos", dijo Conte en rueda de prensa. "Todo el mundo está un poco asustado. La gente tiene familias y no entiendo por qué tenemos que correr este riesgo", añadió el italiano en referencia al partido de este jueves.



"Hoy ha habido dos positivos más. ¿Mañana? Quién sabe. Quizás yo, no lo sé. Seguramente sea mejor que lo coja yo a un jugador, pero creo que esto no es lo correcto".



El brote en el Tottenham llega en un momento en el que el Reino Unido está registrando el mayor número de casos desde el verano, en el contexto de la nueva variante ómicron. Además, la Premier League anunció esta semana un total de doce positivos, lo que supone el máximo desde mediados de agosto.