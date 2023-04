EFE

El Newcastle United, con tantos de Joe Willock y Callum Wilson, neutralizó al Manchester United, se aúpa hasta la tercera plaza de la Premier League y demuestra que está listo para competir por la Liga de Campeones (2-0).



Las 'Urracas' fueron las merecedoras ganadoras del partido ante un United completamente a merced del Newcastle, que si no goleó a su rival fue por las buenas actuaciones de David de Gea, el hombre que salvó los muebles del United. De no ser por el portero español, el United hubiera salido goleado de St. James Park.

Porque ya a los pocos minutos, De Gea hizo una doble parada que saldrá en los mejores momentos de la temporada. Una manopla primero a un cabezazo de Alexander Isaka y otra al rechace que cazó Willock.



Esta fue la primera ocasión producto de un dominio imperial del Newcastle, que asfixiaba el centro del campo del United, sin el sancionado Casemiro, y que apenas permitió que los 'Diablos Rojos' se mostraran en ataque. La doble parada de De Gea estuvo seguida por un latigazo de Longstaff desde fuera del área que se marchó cerca de la escuadra y un disparo a bocajarro de Willock tras un jugadón de Allan Saint-Maximin. En el banquillo, Eddie Howe no se creía que el marcador no se moviera.



Más pensativo estaba Erik Ten Hag, que veía a su equipo sufrir como a principio de temporada, cuando el proyecto estaba en sus primeros pasos. Pero esta vez no era falta de cocción lo que le faltaba al United, sino poder competir con un Newcastle que se ve ya entre los mejores. Para muestra, la jugada del 1-0.

🔥 ¡Y SE ROMPIÓ EL CERO EN ST. JAMES PARK! 🔥



⚡️ Ojo al remate de cabeza de @Joewillock, el cual agarró desprevenido a @D_DeGea.



👏 Tercer gol de la temporada para el de @NUFC



🔴 EN VIVO por @Telemundo y Telemundo APP ➡️ https://t.co/UFtFVysIdl#LigaPremierTD pic.twitter.com/pLKuMMOKkS — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) April 2, 2023

Una combinación entre cuatro jugadores que terminó con Willock rematando en línea de gol. Isak descargó en la frontal; se colocó de espaldas y filtró una pelota para que Bruno Guimaraes entrara por el carril del '8'. El brasileño bombeó la pelota al segundo palo, Saint-Maximin la puso de cabeza al corazón del área y Willock, entre cuatro jugadores del United, empujó el 1-0.



Merecidísimo. El Newcastle por fin tradujo en un gol su dominio. Y pudieron llegar más, pero ahí estuvo De Gea. El español dejó otra parada para el recuerdo al sacar a un metro de distancia un cabezazo de Joelinton que escupió el larguero. El rechace, cabeceado por Schar, se estrelló en el palo.



La mala suerte del Newcastle se terminó a dos minutos del final, cuando Wilson, en un córner botado por Kieran Trippier, cabeceó solo en una posición inmejorable el 2-0. Ahora sí, el Newcastle sentenciaba como merecía el encuentro y aleccionaba a un United manso.

Los de Howe les pasan en la clasificación y son terceros con 50 puntos, los mismos que el United, que cae a la cuarta plaza. La pelea por la Champions queda entre estos dos equipos y el Tottenham Hotspur, que es quinto con 49 unidades y un partido más jugado. Lejos del tridente queda el Brighton & Hove Albion, sexto a seis unidades de los 'Spurs'. La Champions será cosa de tres.