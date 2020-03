GOAL

Genio y figura, José Mourinho ha creado el once de ensueño de su carrera. Lo ha hecho a través de una iniciativa en el "Manchester Evening News", donde el técnico luso ha compuesto un equipo ideal con todos los jugadores a los que ha tenido el placer de dirigir a lo largo de su longeva carrera, escogiendo entre futbolistas de distintos clubes y épocas, eligiendo desde su primer equipo hasta el último. Es decir, Oporto, Inter de Milán, Real Madrid, Chelsea, Manchester United y Tottenham. Sin duda, una difícil elección.

El once ideal de Mourihno, formado por un portero, cuatro defensas, cuatro volantes y dos delanteros, ha sido el siguiente: Petr Cech (Chelsea); Javier Zanetti (Inter), John Terry (Chelsea), Ricardo Carvalho (Chelsea), William Gallas (Chelsea); Claude Makelele (Chelsea), Frank Lampard (Chelsea), Mesut Ozil (Real Madrid), Eden Hazard (Chelsea); Didier Drogba (Chelsea) y Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

