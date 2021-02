José Mourinho, entrenador del Tottenham Hotspur, aseguró que entrará en la historia del equipo por "buenas razones" y no por las malas, como respuesta a la mala racha de resultados que atraviesa el conjunto inglés.

"Me encuentro con mucha confianza y creo que vamos a mejorar. Creo entraré en la historia del Tottenham por buenas razones y no por las malas", afirmó el portugués en rueda de prensa previa a la Europa League.

¡Fotos nuevas de la práctica! 😀 ¿A quién quieren ver? 🧐👇 pic.twitter.com/UZwrkEgUyH — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) February 23, 2021



El Tottenham ha perdido sus dos últimos partidos en la Premier League y ha caído hasta el noveno puesto de la tabla.

"Me gustaría saber qué entrenador al final de su carrera puede decir que todo ha sido un camino de rosas y que no ha tenido ni un día gris u oscuro en su carrera", dijo Mourinho.



"A no ser que haya sido alguien que ha estado siempre en clubes dominantes, entonces es más difícil tener momentos difíciles, añadió.

"Es un reto. Siempre he sentido que trabajo para el club, para los jugadores y para los aficionados. Que esté trabajando duro y que no esté consiguiendo resultados me duele".

Pese a haber sufrido la peor racha de resultados de su carrera, Mourinho comentó que está más preparado que nunca para superar los malos momentos.

"Gracias a Dios no soy el entrenador que solía ser. No estaría tan tranquilo, con tanta confianza y controlando mis emociones, porque durante mi carrera he tenido problemas con ello. No en cuanto a resultados, porque no he tenido malas rachas".

EFE