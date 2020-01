GOAL

El Liverpool vive sus últimas horas con New Balance como icónico proveedor. Así lo han confirmado los propios reds en un comunicado en el que anuncian que Nike pasará a vestirles desde la temporada 2020-2021.

“Damos la bienvenida a Nike a la familia del Liverpool como nuestro nuevo proveedor oficial de kits y esperamos que sea un socio increíble para el club, tanto en Inglaterra como a nivel mundial a medida que continuamos expandiendo nuestra base de seguidores”

#LFC announces multi-year partnership with Nike as official kit supplier from 2020-21. https://t.co/eqJlwZat12