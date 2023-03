EFE

El proceso de resurrección del Liverpool sufrió un varapalo este sábado con la derrota de los de Jürgen Klopp ante el Bournemouth, colista de la tabla, lo que rebaja el optimismo de una remontada de cara a la vuelta de octavos de Champions League contra el Real Madrid.



Los 'Reds', que buscaban su tercera victoria consecutiva en esta Premier, decepcionaron en la costa de Inglaterra ante un Bournemouth que ya dejó una gran imagen la semana pasada cuando el Arsenal les remontó en el minuto 97, y que esta vez se llevaron un triunfo que les saca del descenso y de lo más hondo de la tabla.



Los 'Cherries', con un gol de Philip Billing, se impusieron a un Liverpool que llegó incluso a errar un penalti por medio de Mohamed Salah.



Pese al fallo del egipcio, el más cuestionado de la tarde fue un Virgil Van Dijk al que 'bailaron' varias ocasiones en su propia área. Minutos después de que el holandés casi adelantara al Liverpool con un cabezazo que sacó Jefferson Lerma bajo los palos, Dango Ouattara se fue como quiso de Van Dijk hasta la línea de fondo y puso un pase de la muerte que empujó Billing, en un gol muy parecido al que el centrocampista danés anotó la semana pasada contra el Arsenal.



Van Dijk fue un desastre y el Bournemouth estuvo cerca de aprovecharlo con ocasiones para Dominic Solanke y el propio Ouattara, uno de los grandes dolores de cabeza del Liverpool en este partido.



Pero los 'Cherries', que son el equipo más goleado de la Premier, no remataron y permitieron que el Liverpool, pese a su escasa producción ofensiva, llegara por insistencia a la meta de Neto.



En uno de los centros al área que se convirtieron en el arma más repetida de los de Klopp, Jota entró desde atrás y conectó un cabezazo que tocó en el brazo de Smith mientras este saltaba. En primera instancia, el colegiado señaló córner, pero el VAR le advirtió que lo revisara y tras acudir al monitor señaló el penalti.



Cogió carrerilla desde los once metros Salah y lo mandó muy lejos de la escuadra. Un fallo que fue celebrado a coro por el Vitality Stadium y que supone el cuarto penalti errado por Salah desde que está en el Liverpool, el primero desde diciembre de 2021.



Esa pelota lejos del palo mató las esperanzas de remontada y el Liverpool sufre un paso atrás en sus aspiraciones a la cuarta plaza. Siguen a tres puntos del Tottenham Hotspur (4º), pero con los mismos partidos disputados. Próxima parada, soñar con levantar el 2-5 que el Real Madrid les endosó en la ida de octavos de final de la Champions.



El Bournemouth, que parecía desahuciado no hace mucho, sale del descenso por primera vez desde la jornada 20 y tiene 24 puntos, dos más que el Leeds United, que marca las posiciones de bajada.