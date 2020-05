EFE

La Premier League inglesa de fútbol ha confirmado dos positivos en la segunda tanda de test de coronavirus, realizada entre el 19 y el 22 de mayo y en la que pasaron control 996 jugadores y otros miembros de los clubes.

"La Premier League confirma que el martes 19 de mayo, el jueves 21 y el viernes 22, un total de 996 jugadores y personal del staff de los clubes han pasado test de COVID-19. Entre ellos, dos procedentes de dos clubes distintos han dado positivo", señala el comunicado de la liga inglesa.

Siguiendo con el protocolo, las dos personas afectadas permanecerán aisladas durante un periodo de siete días, precisa la nota.

La Premier explica que está publicando esta información, sin dar detalles específicos ni de las personas ni de los clubes, en aras de la transparencia y la integridad de la competición y anuncia su intención de seguir anunciando los resultados de los análisis después de cada tanda de test realizados.

We can confirm that one of our players has tested positive for COVID-19.#afcb statement 👇https://t.co/1W2yyAXVA1