EFE

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, no quiso mojarse con la posible renovación de Mohamed Salah, al que restan menos de dos años de contrato con el club inglés.

Klopp, que compareció este viernes en rueda de prensa, aseguró que él no tiene nada que decir sobre la renovación del jugador egipcio.



"No hay mucho que decir, especialmente por mi parte. No estoy involucrado en ello", apuntó el técnico alemán.



"Me interesa que está en un gran estado de forma. Que está concentrado y jugando muy bien. Sobre lo otro no hay mucho que pueda decir", añadió Klopp.



Salah, que llegó al Liverpool en 2017, renovó por ultima vez su contrato en 2018 y podría quedar libre el próximo 1 de julio de 2023.