Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, aseguró que no ve "grandes beneficios" en parar la Premier League durante varios días, porque cuando vuelvan "el virus va a seguir ahí".

El Liverpool, que tiene a todos sus jugadores vacunados y a varios ya con la tercera dosis, es uno de los pocos equipos que no se ha visto afectado por los aplazamientos en la Premier, que ha sufrido ya la suspensión de nueve encuentros. Ante el aumento de casos de covid en la liga, entrenadores como Thomas Frank, del Brentford, ha pedido la suspensión de la Premier durante unos días, para permitir recuperarse a los jugadores.



"No veo un gran beneficio en parar la Premier, porque cuando volvamos, todo va a seguir igual", dijo Klopp tras ganar 3-1 al Newcastle.



"Si el virus se fuera, sería el primero en parar, irnos a casa y esperar a que se hubiera ido, pero ese no va a ser el caso, así que, ¿cuál es el beneficio real de parar?", añadió el alemán.



El Liverpool, que anunció este jueves los positivos de Virgil Van Dijk, Curtis Jones y Fabinho, espera poder jugar el partido de este domingo contra el Tottenham Hotspur en Londres. Los 'Spurs' han visto aplazados sus últimos tres encuentros, dos de Premier y uno de la Liga Conferencia.