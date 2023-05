EFE

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, alabó a Unai Emery, su rival este sábado, y dijo que ha sido un entrenador "fantástico" en todos los sitios en los que ha estado.

Emery, que ha sido nominado a mejor entrenador de la temporada, categoría en la que no ha sido nominado Klopp, se enfrentará al Liverpool este sábado con la posibilidad de volver a puestos europeos.

"Es un fantástico entrenador. Siempre lo ha sido, en todos los sitios donde ha estado. Eot es una isla y la gente se cree que no hay nada más allá, porque durante su época en el Arsenal no lo hizo tan bien como la gente le hubiera gustado. La premier League es muy difícil y él ha vuelto", dijo Klopp en rueda de prensa.

"Allá donde ha estado, ha tenido éxitos. No tengo dudas de que aquí lo hará también. El Aston Villa es un club enorme. Están jugando muy bien, defienden muy bien y hacen muchas cosas bien. Le respeto mucho, no me ha sorprendido (lo bien que lo está haciendo", añadió Klopp.

Este sábado el Liverpool necesitará ganar para mantener vivas sus opciones de Champions League, mientras que el Villa, de no ganar, se puede quedar fuera de las posiciones de Europa League para la temporada que viene.