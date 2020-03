EFE

Harry Kane, delantero del Tottenham, dejó en el aire su futuro en el club inglés "si no progresa como equipo" y mostró su ambición por convertirse "en uno de los mejores" futbolistas del mundo.



El delantero internacional inglés mostró frustración por la falta de títulos en el Tottenham y, en un encuentro digital con Sky, no descartó su salida. "Es una de esas cosas que no podría decir que sí y tampoco que no. Amo a los Spurs, siempre los amaré, pero si no siento que estamos progresando como equipo o yendo en la dirección correcta, entonces no soy quien para quedarme", afirmó.



"Soy un jugador ambicioso, quiero mejorar y mejorar, convertirme en uno de los mejores jugadores. Así que todo depende de lo que ocurra como equipo y de cómo progresemos. No es definitivo que me quede aquí para siempre", añadió.

Kane, que se recupera de una lesión de isquiotibiales durante el parón que sufre el fútbol por el coronavirus, habló de sus últimos años en el Tottenham y de la impotencia que siente por la falta de éxitos: "Hemos estado diciendo que desde hace un par de años tenemos un equipo fantástico, pero por una razón u otra no hemos podido obtener los trofeos que, cuando miras desde fuera, tenemos equipo para conseguir".



"Es algo difícil de encajar como jugador. Quiero ganar en todo lo que hago y cuando nos acercamos y no lo logras, es difícil de asumir y se va acumulando. Así que tanto yo como el equipo tenemos que dar todo lo que tenemos , lo mejor de ti, para ganar cada partido y conquistar títulos. Por una razón u otra, todavía no lo hemos conseguido", reconoció tras recordar la última final de la Liga de Campeones perdida.



La llegada del portugués José Mourinho como entrenador tendrá su efecto para Kane desde la próxima campaña. "Hará una pretemporada con el equipo para inculcar sus valores y veremos qué sucede. Es un tipo honesto y te dice si estás haciendo las cosas bien o no. Si le gustas te lo va a decir y si no te quiere, también", señaló.



"Tenemos una buena relación. Hablamos cada cierto tiempo del equipo, de lo que podemos hacer y cómo mejorar. Es genial trabajar con un entrenador como José. Es uno de los mejores del mundo. Lo ganó todo en todas partes. Estoy seguro de que lo quiere hacer en los Spurs", sentenció