EFE

Cuando Raúl Jiménez aseguraba tras ganar al Bournemouth que "hay que pensar en cosas grandes", probablemente se refería a la posibilidad de que el Wolverhampton Wanderers entre en Champions. Pero la entrada del Wolves en Europa puede ir de la mano de una quimera que no es tan imposible, la Bota de Oro.



El tanto con el que inclinó al Bournemouth, uno más surgido de la unión con el español Adama Traoré, le hace sumar 15 goles en su casillero personal en la Premier League. Su mejor marca en una sola temporada, superando los 13 que hizo la campaña pasada.



Con su gol número 14 ya batió el récord que estableció Javier Hernández 'Chicharito' hace años, el de el mexicano más goleador en una sola temporada en la Premier.



Ahora el objetivo es diferente y más grande. Raúl Jiménez ha dejado atrás las comparaciones con sus compatriotas para mirar de tú a tú a los mejores goleadores de la liga inglesa y retarles en una carrera de velocidad y potencia que se decidirá en apenas un mes.





El lobo de Tepejí del Río le va a disputar la Bota de Oro de la Premier League a los Sergio Agüero, Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang y Jamie Vardy.



De momento es quinto en este sprint. Jiménez acumula 15 goles, a cuatro de Vardy, delantero del Leicester City, que ostenta en estos momentos la primera posición. Para Vardy sería también su primera Bota de Oro.



Por encima de Jiménez están Danny Ings, ex del Liverpool que ahora milita en el Southampton y que está cuajando una gran temporada con 16 tantos, Sergio Agüero, del Manchester City, también con 16 dianas, Aubameyang, del Arsenal, con 17 goles, Mohamen Salah, del Liverpool, con 17, y el propio Vardy, con 19.



Aunque haya grandes competidores, hay también muchas razones para el optimismo. Agüero, por ejemplo, se ha quitado de la pelea por una lesión en la rodilla izquierda. El argentino se perderá lo que resta de campaña, aunque el City no ha determinado un tiempo de recuperación específico, y no supondrá un rival para este galardón.



Ings es uno de los delanteros más en forma de la competición y se ha convertido en una opción letal en el área. Su hándicap es jugar en el Southampton, un equipo de la parte media de la tabla del que no se espera que consiga goleadas a cada partido.



Por su parte, Aubameyang es parte del desastre en el que se ha convertido el Arsenal. Pese a su eficacia de cara a puerta, el gabonés no ha anotado desde que se reanudó la competición y el Arsenal suma por derrotas los dos encuentros que ha disputado.



Algo parecido le ocurre a Vardy con el Leicester. Los 'Foxes' no han despegado y han empatado los dos partidos que han jugado, sin que Vardy haya visto puerta. Quedaría también Mohamed Salah, que ya sin más objetivos que conquistar la Premier puede ser uno de los rivales más peligrosos.



Con todo, Jiménez tiene una buena oportunidad para acercarse a ellos y dar un zarpazo a un pichichi que sería histórico.



Al Wolverhampton le quedan por delante Aston Villa, Arsenal, Sheffield United, Everton, Burnley, Crystal Palace y Chelsea. Contra ellos será el momento de que Jiménez demuestre su valía y apunte a una Bota de Oro que sería la tercera de habla hispana tras la que lograron los argentinos Carlos Tévez y Sergio Agüero en las temporadas 2010/2011 y 2014/2015 respectivamente.